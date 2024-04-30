CHP'ye Anayasa göndermesi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik, "Aldıkları krediyi yine berbat ettiler. AK Parti'nin aklına takılıp Anayasayı değiştirme hayaline kapıldılar. AK Parti ekonomiyi unutturmak için Anayasa değişikliğini uydurdu" ifadelerini kullandı.

“YILLARDIR OLDUĞU GİBİ HALKIN MESAJINI ALAMADILAR”

"Bu Anayasa sizin hangi atılımınıza engel oldu. Ne yapmak istediniz de bu anayasa size takoz oldu?" sorularını yönelten Mutlu, "AK Parti Anayasayı da Anayasa Mahkemesi'ni de tanımıyorum diyor. Böyle bir kafayla yeni Anayasa yapılır mı, bunlara nasıl güvenelim?" dedi. CHP'nin oyuna geldiğini belirten Mutlu, "Yıllardır olduğu gibi halkın mesajını alamadılar ve ayaklarına sıktılar. Erken seçime gerek yok diyerek CHP, AK Parti'ye rahat nefes aldırmış kendi görevini ve misyonunu yok etmiştir. Ne yapalım? Kendi düşen ağlamaz " diye konuştu.