7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu

Akçakale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, suçlamalar yönelttikten sonra operasyonda kullanmak üzere para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibinin ardından şebeke üyesi oldukları öne sürülen 23 kişinin yakalanması için Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli’nde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 119 polisin katıldığı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 19 telefon, 21 sim kart, 1 hard disk ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Telefonla aradıkları kişileri 7 milyon 560 bin lira dolandırdığı belirlenen 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin 'İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.