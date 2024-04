“Para kaybedileceği az çok belli”

Hull City kulübünün sahibi iş insanı Acun Ilıcalı, “Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri, stadyumu ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim. Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük ama sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ise takım ve ben bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız” dedi.

Slovenya’da bir takım satın alma amaçlarının öncelikli olarak Avrupa kupalarına katılmak olmadığını belirten Ilıcalı, başarı öyküsü yazmak istediklerini söyledi. Hull City’i destekleyecek bir takım arayışında olduklarını ve rotayı Slovenya’ya çevirdiklerini aktaran Ilıcalı, “Medya dünyasında bunu başardım, İngiltere'nin Hull City şehrinde son iki yıldır bunu başarıyoruz. Biz devraldığımızda 2'nci Lig'de 20'nci sırada olan takım, şu anda 7'nci sırada ve play-off mücadelesi veriyoruz. Ancak Championship’in birçok yerde dünyanın en zor ligi olarak tanımlandığının farkındayız. Başarı için iyi bir organizasyona ve devamlılığa ihtiyaç var. Hull City ile ilerlememiz daha bitmedi, bu nedenle İngiltere'deki projemize de destek verecek başka bir kulüp arayışına başladık. Temel amaç, daha büyük takımı, yani Hull'u destekleyecek daha küçük bir takım bulmaktı. Ancak bir yıl süren toplantılar ve arayışlardan sonra yaklaşımımızı değiştirdik. Şimdi Hull City'e benzer bir başarı öyküsü yazabilecek bir ekip arıyoruz. Bu bizim için bu daha heyecan verici çünkü bu durum futbolda büyük bir hedef için mücadele etme olasılığını beraberinde getiriyor. Uzun bir araştırmadan sonra Slovenya'yı seçtik çünkü büyük bir potansiyele sahip harika bir spor ülkesi olduğunuzu fark ettim. Burası spora karşı çok olumlu yaklaşımı olan bir ülke, birçok küresel spor dalında büyük yıldızlara sahipsiniz, spor sizin için çok önemli bir konu. Her şeyden önce futbolda bile çok fazla yeteneğiniz var. Başarıya giden yolda şu an tek eksik iyi bir organizasyon ve maddi destek. Geri kalan her şey var” diye konuştu.

“PARA KAYBEDİLECEĞİ AZ ÇOK BELLİ”

Slovenya’ya yapılacak yatırımların riskli olduğunu ancak kendisinin risk almayı seven bir yapıda olduğunu belirten Ilıcalı, “Çok dürüst olacağım, iş açısından bakıldığında kazancımız çok az ve güçlü bir ekip oluşturmak çok pahalı. Para kaybedileceği az çok belli. Daha önce Slovenya'da daha fazla yatırımcının olmamasının nedeni bu olabilir. Bu işte kazançlar çok belirsiz çünkü risk yüksek. Yatırımcıların aklında sadece nasıl kar elde edecekleri var. Eğer böyle düşünüyorsanız Sloven futboluna girmek pek akıllıca değil çünkü risk gerçekten yüksek. Ama ben risk almayı seven biriyim, biraz 'deli' olduğumu söyleyebilirsin. Para benim için önemli değil. Başarılı olmamız benim için önemli. Ancak kariyerimden çıkarım yaparsam, başarıyı her zaman para takip eder. Slovenya'da bir kulübe yatırım yaparsanız milyonlar kaybedebilirsiniz. Ama bu kulübü bir üst seviyeye çıkarırsanız o milyonları fazlasıyla geri alırsınız” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN EN UYGUN KULÜBÜN MARIBOR OLDUĞUNA KARAR VERDİK”

Slovenya Ligi ekiplerinden Maribor’u almak istediklerini söyleyen Acun Ilıcalı, “Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri, stadyumu ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim. Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük ama sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ise takım ve ben bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız. Aynı zamanda Maribor’un çok güzel bir havaalanı var! Bu benim için çok önemli çünkü sürekli seyahat ediyorum ve gelip gidebileceğim küçük bir havaalanı işimi çok kolaylaştırır. Futbola deli oluyorum ve tabii ki işimin yanı sıra mümkün olduğunca çok maç izlemek istiyorum. Maribor konumu itibariyle de bize çok uygun” şeklinde konuştu.

“KULÜP TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARI HİKAYELERİNİ BİRLİKTE YAZMAK İSTİYORUZ”

Maribor’da bir aile ortamı yaratmak ve büyük başarı hikayeleri yazmak istediğini belirten Ilıcalı, “Benim için futbol sadece futbol değil, bir yaşam biçimi. Ve futbola aşık olan bizler için kulüpler çok çok önemli. Gözlerimle bakıp hayatımın en güzel anlarını hatırlamaya çalışırsam aralarında pek çok futbol anısı var. İşimde çok başarılıyım ama bu başarıların yanı sıra takımım kazandığında her şeyden daha çok mutlu oluyorum. Bu mantıksız olabilir ama bana çok mantıklı geliyor. Bu bir ruh, bir tutku ve bir kalp. Bu nedenle her şey planlandığı gibi giderse, hayranlara ilk söyleyeceğim şey birlikte bir aile olmaya geldiğimiz. Kulüp tarihinin en büyük başarı hikayelerini birlikte yazmak istiyoruz. Neden daha yukarıda oynamayalım? Avrupa Ligi'ne karşı, hatta Şampiyonlar Ligi'ne karşı. Daha çok büyümeyle ilgileniyorum. Eğer Leicester City Premier Lig şampiyonu olabiliyorsa, futbolda dünyanın her yerinde her şey mümkün. Planım aile olmak, taraftar kitlesini daha da artırmak, yeni taraftar çekmek... Benim için maddiyat önemli değil, hepimizin kulüple ilgili aynı tutkuyu hissetmesi önemli. Bu benim arzum ve bu amaçla geliyorum. Sadece birlikte olarak harika şeyler başarabiliriz” diye konuştu.

“HULL’DA İLK HEDEFİM ZAJC’TI AMA FENERBAHÇE’DE KALMAYI TERCİH ETTİ”

Fenerbahçe’nin Sloven futbolcusu Miha Zajc’ı Hull City’e transfer etmek istediğini ama oyuncunun Fenerbahçe’de kalmayı tercih ettiğini belirten Ilıcalı, “Bu hikaye kesinlikle doğru. Fenerbahçe başkanı benim iyi bir arkadaşım ve bir Fenerbahçe taraftarı olarak oyuncuları da çok iyi tanıyorum. Bana göre Zajc çok iyi bir futbolcu ama yeteneğini göstermesi için her maçta oynaması gerekiyor. Benim için futbolda ritim çok önemli, ritmi kaybederseniz tekrar yakalamanız zor oluyor. Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya’da Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor'a gelmek isteyebilir. Hull'da da onunla her zaman ilgileniyoruz. Bunlar bazen ilk bakışta fark edilmeyen ama sahada çok iş yapan futbolcular. Zajc, takımın motorundaki motor yağı gibi diğer tüm futbolcuların daha rahat ve sakin olmasını sağlayan bir oyuncu. Bu oyuncu tipini gerçekten seviyorum” dedi.

Acun Ilıcalı, Miha Zajc’ın Maribor’un ezeli rakiplerinden biri olan NK Olimpija’nın eski futbolcularından biri olmasının hatırlatılması üzerine ise “Unutmayın, en büyük futbol hikayeleri büyük oyuncuların kulüp değiştirdiği zamandır. Ronaldo'ya bakın, Inter'de, Milan'da, Barcelona'da ve Real Madrid'de oynadı. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Futbol bizi mutlu etmek için yaratılmıştır, o yüzden elimizden geldiğince tadını çıkaralım” şeklinde konuştu.