"Hizmet üretici fiyatları aylık yüzde 3,64 arttı"

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi' verilerini açıkladı. Buna göre; martta hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,65 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,86, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,56 fiyat artışı gerçekleşti.