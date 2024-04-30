Odasından 55 bin arı çıktı

ABD’de yaşayan Saylor Class adlı 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesine odasındaki canavarlardan şikayet etmekteydi. Ailesi ilk başlarda bunun küçük kızın hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü. Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarına baktığında binlerce arının bulunduğu bir kovan keşfetti. Aile, bir arıcıdan yardım alarak kovanı çıkardığında 55 bin ila 65 bin arasında arının duvardan çıktığını ifade etti. Arıların evin tesisat sistemine zarar verdiğini belirten aile, zararın yaklaşık 20 bin dolar olduğunu açıkladı.