Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. A.H.E. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.