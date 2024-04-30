İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. A.H.E. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Siirt'te FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E., operasyonla yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.