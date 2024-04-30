- Asayiş

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Siirt'te FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E., operasyonla yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. A.H.E. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

# fetö, firari, Hüküm

30 Nis 2024 - 10:49 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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