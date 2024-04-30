"Tüketiciler, doğal içerikli cilt bakım ürünlerini tercih ediyor"

Yerli fitokozmetik markası Mcrepito, yeni postbiyotik krem serisini 1 Mayıs’ta satışa çıkaracağını duyurdu. Serideki tüm ürünleri, çevreye duyarlı yöntemler ve doğal içerikler kullanarak geliştirdiklerini belirten ve tüketicilerin doğal içerikli cilt bakım ürünlerine yöneldiğini ifade eden Mcrepito Kurucusu Eczacı Meral Uludağ, “Bu yaklaşım, tüketicilere sadece ciltlerine değil, aynı zamanda gezegenimize de iyi bakma fırsatı sunuyor. Cilt bakımında yeni bir yaklaşım sergilediğimiz serimizle modern bilim ve doğanın gücünü ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Yerli fitokozmetik markası Mcrepito postbiyotik içerikli yeni kremlerini 1 Mayıs’ta internet sitesi ve eczaneler aracılığıyla satışa çıkaracağını duyurdu. Yeni ürünlerinin lansmanıyla fitokozmetik alanındaki liderliklerini pekiştirdiklerini söyleyen Meral Uludağ, “Bu lansmanla, cilt bakımında doğallık ve bilimsellik arayan tüketicilere yenilikçi ürünler sunma misyonumuzu destekliyoruz. Postbiyotik içerikli kremlerimiz, fitokozmetik alanında bir devrim niteliği taşıyor. Bu formülasyon, cildin doğal yollarla iyileştirilmesini sağlıyor. Bireylerin daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmalarını mümkün kılıyor. Ürünlerimiz, modern bilim ve doğanın gücünü birleştirerek eşsiz bir cilt bakımı deneyimi vaat ediyor” dedi.

“ÇEVRESEL FAKTÖRLERE KARŞI BİR KORUMA KALKANI OLUŞTURUYOR”

Postbiyotik içerikli kremlerin bireylere birçok faydası bulunduğunu aktaran Uludağ, “Kremlerimiz cildin yeniden yapılanmasını ve dengeli, parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ciltteki mikrobiyomu destekleyerek cildin doğal dengesini koruyor. Ciltteki problemlerin doğal içeriklerle çözülmesine olanak tanıyor. Çevresel faktörlere karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor” diye konuştu.

“SAĞLIK VE GÜZELLİĞİ, DOĞALLIKTA BULUŞTURUYORUZ”

Kremlerini, kapsamlı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiklerini ifade eden Mcrepito Marka Strateji Danışmanı Gülden Şenolan ise ürünlerin satış kanallarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Her yaştan tüketici, ürünlerimize internet sitemizden ve seçili eczanelerden ulaşabilecek. Öyle ki bu sayede eczacılara da yeni bir işbirliği fırsatı sunarken, müşterilerimize de kolay erişim imkanı tanıyoruz. Sağlık ve güzelliğin doğallıkta buluştuğu bu yenilikçi adımla, fitokozmetik sektöründe öncü olmayı ve tüketicilerimize gerçek çözümler sunmayı amaçlıyoruz.”