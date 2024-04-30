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Yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü

Gaziantep’te yolcu midibüsünün devrildiği kazada astsubay hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü mask
Yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü
Yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü
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Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde midibüsteki yolculardan Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile 16 yolcu ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen astsubayın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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30 Nis 2024 - 10:35 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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