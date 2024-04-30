Beyaz Saray’dan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile görüştü. İki lider, Gazze'de acil ve sürekli bir ateşkesle birlikte rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almak üzere masada bulunan anlaşmayı ele aldı. Başkan, ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte anlaşmanın şartlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için çalışacağını teyit etti. Emir Temim'i Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için elinden gelen tüm çabayı göstermeye çağırdı zira Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve halkın rahatlaması önündeki tek engel bu. İki lider Gazze'deki sivillere hayat kurtarıcı yardım akışının arttırılmasına yönelik devam eden girişimleri gözden geçirdi. Başkan, Emir ve üst düzey ekibine Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için yorulmak bilmeden gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti. Liderler önümüzdeki günlerde doğrudan ve ekipleri aracılığıyla yakın koordinasyon içinde olma konusunda mutabık kaldılar” denildi.
- Dünya
Biden, Katar Emiri es-Sani ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile telefonda görüştü. Biden, ABD’nin Katar ve Mısır ile Gazze’de ateşkes konusunda birlikte çalışacağını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.