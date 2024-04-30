Tekirdağ’da fuhuş operasyonu

İl Jandarma ve Marmaraeğerlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçede faaliyet gösteren 2 otel ve 1 eğlence merkezinde fuhuş yapıldığı belirlendi. Jandarma 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama' suçu kapsamında belirlediği 9 şüpheliye yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptırdığı belirlenen 9 şüpheliden 7'si yakalandı, fuhuş yaptığı gerekçesiyle yabancı uyruklu 34 kadın gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 tabanca, 3 mermi, 7 cep telefonu, 1 harddisk 2 gram esrar, 3 litre kaçak içki, 3 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen para ile cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, işletmeler hakkında kimlik bildiriminde bulunmama, kapalı alanda sigara içme ve diğer kabahatler nedeniyle idari işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.