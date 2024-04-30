- Dünya

‘Harry Potter Kalesi vuruldu, 4 kişi öldü

Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina, dün Rusya'nın füze saldırısında vuruldu.

‘Harry Potter Kalesi vuruldu, 4 kişi öldü
‘Harry Potter Kalesi vuruldu, 4 kişi öldü
+6
Video için play'e tıklayın

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün Ukrayna’nın Odesa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı. Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu. Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor. 

# harrypotter, kale

30 Nis 2024 - 10:06 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL