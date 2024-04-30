‘Harry Potter Kalesi vuruldu, 4 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün Ukrayna’nın Odesa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı. Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu. Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.
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# harrypotter, kale
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.