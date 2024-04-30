‘Harry Potter Kalesi vuruldu, 4 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün Ukrayna’nın Odesa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı. Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu. Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.