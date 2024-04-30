Neden kilo veremiyoruz?

Huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerin sindirim sisteminin düzensiz çalıştığını aktaran Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Çalışkan, “Sindirim sisteminin düzensiz çalışması kilo kontrolünü zorlaştırır. Ayrıca, huzursuz bağırsak sendromunun yol açtığı rahatsızlıklar motivasyon kaybına yol açabilir ve düzensiz beslenme alışkanlıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerin beslenme düzenlerini gözden geçirmeleri ve sindirim sistemini destekleyici gıdalar tüketmeleri önemlidir” dedi.

ÖZEL DİYET PLANI YAPILMALI

Huzursuz bağırsak sendromu olan kişilere özel diyet planı hazırlanması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Çalışkan, “Huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerin lif alımını artırmaları önemlidir. Tam tahıllı ürünler, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi sindirim sistemi sağlığı için faydalı olabilir. Sindirim sistemi sağlığını destekleyen probiyotik ve prebiyotik gıdaların tüketimini de öneriyoruz. Yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotik içeren gıdalar ile soğan, sarımsak, muz gibi prebiyotik içeren gıdaların düzenli olarak tüketilmesi sindirim sistemi için faydalı olabilir. Günlük su tüketimini artırmak, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve sindirim sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Yiyecekleri yavaşça çiğnemek sindirim sürecini kolaylaştırır ve sindirim sorunlarını azaltabilir. Ayrıca, büyük öğünler yerine daha sık ve küçük porsiyonlar halinde beslenmek sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltabilir. Ayrıca düzenli egzersiz, stres yönetimi teknikleri ve doktor gözetiminde kullanılan ilaçlar da tedavi planında yer alabilir. Huzursuz bağırsak sendromunun etkilerini azaltmak için öncelikle kişi doktoruna danışmalı. Doktorunun önerdiği tedavi planına ek olarak yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile bu etkiler kontrol altına alınabilir” ifadelerini kullandı.