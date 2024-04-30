Bankta oturan kadının cep telefonunu böyle çaldı

Olay dün öğle saatlerinde, Beyazıt'ta meydana geldi. Bir şüpheli, yanında çantası ve valiziyle bankta oturan bir kadını gözüne kestirdi. Banka oturan şüpheli, yanındaki eşyalarla ilgilenen kadının, çantasındaki cep telefonunu çaldı. Bir süre sonra telefonun çantasında olmadığını fark eden kadın güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu anladı. Polis merkezine giden kadın, hırsızdan şikayetçi olurken ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadına sırtı dönük şekilde banka oturan şüpheli bir süre bekliyor. Kadın, eşyalarıyla uğraştığı sırada şüpheli yanındaki çantadan cep telefonunu alıyor. Telefonu cebine atan şüpheli, ayağa kalktıktan sonra çantanın içindekileri bir süre daha inceliyor. Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.