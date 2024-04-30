İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.