Sanatın kalbi Batıkent'te

Deniz Serkan Özcan Art Studio, hem bireylerin hem de çocukların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. Atölyenin sahibi Deniz Serkan Özcan, Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz'a özel bir röportaj verdi ve atölyenin hikayesini paylaştı.

Özcan, atölyeyi kurma amacının kendi resimlerini yapabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu ve Atölyeyi satışlardan biriktirdiği parayla kurduğunu belirterek; “Öncelikle atölyeyi kurma amacım, resimlerimi yapabileceğim bir ortam olmamasıydı, daha kendime ait bir yer olsun istedim ve daha profesyonel gözükmek istedim. Atölyemi satışlardan biriktirdiğim bir miktar parayla kurdum. Sonrasında da ders almak isteyen öğrencilerim oldu. Normalde, eskiden olduğu gibi daha fazla iş üretip sergilere dahil olmak istiyordum fakat çok talep alınca öğrencilere yoğunlaştım. Öğrenci de artınca sanatsal faaliyetlere tam anlamıyla ara vermesem de elimden geldiğince dahil oluyorum.” dedi

EMEL SAYIN İÇİN SERGİ HAZIRLIĞI!

Ayrıca Atölyenin kuruluş sürecinde çeşitli sergilere katıldığını ve şu anda Emel Sayın için bir sergi hazırlığı içinde olduklarını aktaran Özcan; “Atölyeyi kurma aşamasında Aşık Veysel’in ölümünün 50. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir sergiye dahil oldum Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde. Sonrasında İstanbul’da bir karma sergiye ve tekrar Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Osman Hamdi Bey’in eserlerinin yeniden uyarlandığı bir sergiye dahil oldum. Şu an ise Emel Sayın için bir sergi hazırlığı içerisindeyim.” İfadelerini kullandı

7’den 70’e!

Özcan, atölyede her yaş grubundan öğrenciye ders verdiğini ve atölyede çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı planladığını belirterek; “Atölye ’de tam olarak Aralık ayının ortasında ders vermeye başladım. Başta beklediğimden de fazla talep geldi açıkçası. Sonrasında talep artınca 1-2 ay sonrasına randevu vermeye başladım ve tam anlamıyla işin içinde buldum kendimi. Dediğim gibi sergilere de elimden geldiğince dahil olmaya çalışıyorum.

Ortalama +50 öğrencim var ve gün geçtikçe artıyor. Bu açıdan çok mutluyum. Zamanla da çeşitli etkinlikler koymayı düşünüyorum. Öğrencilerim için keyifli çekilişler koymayı düşünüyorum. Lise ve Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için gün belirleyip ücret almadan çalışma ortamı yaratma düşüncem var. Atölyeme hangi aktivite için gelecek olurlarsa olsun yiyecek içecek ikramı sınırsız. Anaokulu ve İlkokul öğrencileri için de sinema günleri düzenlemeyi düşünüyorum yaz aylarında. Bunun için projeksiyon düzeneği kurdum. Atölyeyi kurarken kendimi ve ilerde illaki öğrencim de olacağını düşündüğüm için ev havası yaratmak istedim. Öğrenciler kendilerini genelde okul, kurs, dershane içinde buldukları için gerilebiliyorlar. Ben daha rahat hissetmelerini de amaçladım öğrencim olur diye düşünerek ve oldu da. Aileler de çok mutlu, bu benim hoşuma gidiyor. Dersleri bireysel verdiğim için yaş sınırı koymadım ve 7’den 70’e öğrencim var. Çocuğunu getiren ebeveynler için rahat bir şekilde beklemeleri için alan var. Çocuğuyla gelip ona dahil olan beraber gelenler de var. Arkadaşlarıyla gelenler de var. Ailesiyle, sevgilisiyle gelenler de." ifadelerini kullandı

KARA KALEM VE HEYKEL BOYAMA DERSLERİ İÇİN İDEAL ADRES!

Son olarak Özcan, atölyede Kara Kalem ve Heykel Boyama Dersleri'nin aktif olarak verildiğini belirterek, "Zamanla çeşitli etkinlikler koyma düşüncem de var. Şu an için Bireysel Kara Kalem dersi ve Heykel Boyama Dersi veriyorum. Atölyem Ankara Batıkent Çakırlar’da, Eryaman’a giden yol istikametinde bulunuyor" şeklinde konuştu.