İş yerinde silahlı saldırı

Beykoz'da, bir kişiyi iş yerinin önünde husumet nedeniyle silahla yaralayan motosikletli saldırgan, olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, 22.30 sıralarında, Kavacık Mahallesi Kürşat Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosikletiyle husumetli olduğu İsmail K.'nin iş yerinin önüne gelerek 4 el ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yerindeki İsmail K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.