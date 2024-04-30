- Asayiş

İş yerinde silahlı saldırı

Beykoz'da, bir kişiyi iş yerinin önünde husumet nedeniyle silahla yaralayan motosikletli saldırgan, olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

İş yerinde silahlı saldırı
İş yerinde silahlı saldırı
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Beykoz'da, bir kişiyi iş yerinin önünde husumet nedeniyle silahla yaralayan motosikletli saldırgan, olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, 22.30 sıralarında, Kavacık Mahallesi Kürşat Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosikletiyle husumetli olduğu İsmail K.'nin iş yerinin önüne gelerek 4 el ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yerindeki İsmail K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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30 Nis 2024 - 06:36 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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