Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza

EuroLeague yetkilileri, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a 35 bin Euro para cezası verdi. Aynı zamanda, Panathinaikos, play-off ilk maçının ardından hakem performanslarıyla ilgili kulüp açıklamaları nedeniyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
Yunan ekibinde başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague Play-Off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile yapılan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin Euro para cezası aldı. Ergin Ataman'a Play-Off'lardaki ilk karşılaşmada yaptığı açıklamalardan dolayı 30 bin Euro, ikinci maçtan önce medya ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı 5 bin Euro para cezası verildi.
Öte yandan Panathinaikos Basketbol Takımı'na ise birinci maçtan sonra hakem performanslarına yöneliki açıklamalar nedeniyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.