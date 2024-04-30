Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza

EuroLeague yetkilileri, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a 35 bin Euro para cezası verdi. Aynı zamanda, Panathinaikos, play-off ilk maçının ardından hakem performanslarıyla ilgili kulüp açıklamaları nedeniyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Yunan ekibinde başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague Play-Off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile yapılan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin Euro para cezası aldı. Ergin Ataman'a Play-Off'lardaki ilk karşılaşmada yaptığı açıklamalardan dolayı 30 bin Euro, ikinci maçtan önce medya ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı 5 bin Euro para cezası verildi.

Öte yandan Panathinaikos Basketbol Takımı'na ise birinci maçtan sonra hakem performanslarına yöneliki açıklamalar nedeniyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.