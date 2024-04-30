Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı teknik adamlık görevine getirdi.

Yeşil-beyazlı yönetim, takımın ateş hattından kurtulmaması üzerine teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı. Ardından oy birliğiyle sportif direktör Ali Çamdalı'nın takımın başına gelmesine karar verdi. Kulübün 'X' hesabından yapılan açıklamada “Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu" denildi.

Alman ekibi Mönchengladbach altyapısında futbola başlayan Ali Çamdalı, Bayer Leverkusen'in ikinci takımında oynadı. Ardından Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor, Orduspor, Çaykur Rizespor'da oynayan Ali Çamdalı, Konyaspor'da ise yaklaşık 5 sezon forma giydi. Son olarak Manisa FK forması giyen Ali Çamdalı, 2020 yılında futbolu bıraktı. Çamdalı, 22 Ağustos 2023 tarihinde ise Konyaspor'un sportif direktörlüğüne getirildi.

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