Team Novo Nordisk, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katıldı

Diyabet tedavisinde 100 yıllık inovasyon ve liderliğe sahip Danimarka merkezli global sağlık şirketi Novo Nordisk’in sponsoru olduğu Team Novo Nordisk, bu yıl 21- 28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda yarıştı. Tamamı tip 1 diyabet ile yaşayan sporculardan oluşan dünyanın ilk profesyonel bisiklet takımı Team Novo Nordisk, dünyanın en iyi bisikletçileri ile rekabet ederek, diyabet ile yaşayanlara ilham vermeyi hedefliyor.

Kurulduğu günden itibaren diyabet ile yaşayan bireylerin hayatlarını iyileştirme misyonuyla bu alanda öncü çalışmalar yürüten Novo Nordisk’in sponsor olduğu Team Novo Nordisk, bu yıl 59.su düzenlenen, profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda mücadele etti. Team NN, 8 etaptan oluşan 1253 kilometrelik parkurda 25 takım ile yarıştı.

Sosyal medyada en yüksek takipçili bisiklet takımı olan Team Novo Nordisk’in sporcuları, sosyal medya kanalları üzerinden tüm dünyada 8 milyon kişiye ulaşarak, hayallerine ulaşmak için diyabeti bir engel olarak görmeden yeteneklerinin peşinden azimle gitmenin mümkün olduğunu anlatıyorlar. Böylece tüm dünyada hızla artış gösteren diyabet konusunda bir yandan toplumu doğru şekilde bilgilendirip aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ederken, bir yandan da diyabetle yaşayan bireylere ilham veriyorlar.

Takım ayrıca 2021 yarış sezonunda çekilen “Ride for Your Life” adlı belgeselde, yarışçıların diyabet teşhislerinden başlayarak özel hayatlarını ve yarışların arka planında yaşananları anlatarak, kronik bir hastalıkla savaşırken hayallerine inanarak peşinden koşanların hikayesini anlatıyor. Farklı ülkelerdeki 20 sporcudan oluşan Team Novo Nordisk, 12 yıldır UCI ProSeries'de yarışan ProTeam olma özelliğini de taşıyor.