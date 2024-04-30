GYİAD Sürdürülebilirlik Zirvesi'ne geri sayım başladı

Sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasından sanata, sosyal girişimcilikten gıda ve teknolojiye kadar tüm yönleriyle ele alınacağı zirvede Mert Fırat, Mümin Sekman, İzel Levi Coşkun, Sertaç Doğanay, Melis Muhtaroğlu, Elvan Odabaşı gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.



Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GYİAD), 9 Mayıs'ta Das Das Ataşehir'de düzenleyeceği Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde son yıllarda çevresel sorunlardan daha geniş bir perspektifte, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da tartışılan sürdürülebilirlik kavramı önemli konuşmacıların katılımıyla ele alınacak. Sürdürülebilirlik kavramının günümüzde doğal kaynakları korumanın yanı sıra sosyal adalet, ekonomik kalkınma ve insan refahını da içeren kapsamlı bir yaklaşım olarak ele alınması gerekliliğini vurgulamayı amaçlayan etkinlikte, genç iş dünyasının konuya nasıl yaklaşması gerektiği, gelecek yılların liderlerinin sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek iş stratejilerine ve politikalarına nasıl entegre edebilecekleri tartışılacak.



Açılış konuşmasını GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer'in yapacağı etkinliğin moderatörlüğünü GYİAD Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Eş Başkanı Gökçen Müftüoğlu Çapa gerçekleştirecek.



Açılışın sonrasında etkinlik, Mazars Türkiye CEO'su ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi İzel Levi Coşkun'un “Süreklilikten Sürdürülebilirliğe” ve Başarı ve Yönetim Yazarı Mümin Sekman'ın “Sürdürülebilir Başarı” başlıklı konuşmaları ile devam edecek.



Zirvenin panel oturumu “Sürdürülebilirliğe Bakış” çerçevesinde gerçekleşecek. GYİAD Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal'ın moderatörlüğünde devam edecek panelin konuşmacıları İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı, Oyuncu Mert Fırat, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı, Formeo Doya Doya Yaşam Kurucu Ortağı Elvan Odabaşı, Muhtaroğlu Holding Dış Ticaret Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Melis Muhtaroğlu olacak. Programın panelden sonraki bölümü ise Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay'ın “Teknolojide Sürdürülebilirlik” konulu konuşmasıyla devam edecek.



Toplantıda ayrıca, uçtan uca stratejik karbon ayak izi yönetimi platformu Carbon Gate de, ölçümünü yaptığı GYİAD Karbon Ayakizi sonuçlarını katılımcılarla paylaşacak.



GYİAD Sürdürülebilirlik Zirvesi hakkında detaylı bilgiye erişmek için etkinliğin web sitesi https://gyiadsurdurulebilirlikzirvesi.com/ adresi ziyaret edilebilir.