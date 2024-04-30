ACT28 İklim İçin Yapay Zeka Hackathonu’na Başvurular Başladı

Samsung Electronics MENA, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla düzenlediği ACT28 İkilm için Yapay Zeka Hekatonu (ACT28 AI for Climate Hackathon “Hackathon”) için başvuruların açıldığını duyurdu. Hackathon’da, iklim değişikliğine bağlı sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için yapay zeka, makine öğrenimi, mobil teknolojiler ve diğer öncü teknolojilerle geliştirilen projeler yer alacak.

Ortadoğu’dan genç girişimcileri iklim mücadelesi alanına dahil etmek amaçlanıyor

Samsung Electronics MENA Bölgesi Pazarlama ve Online İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Omar Saheb, konuyla ilgili şunları söyledi: “ACT28 İklim için Yapay Zeka Hackathonu’nun kayıtlarını başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bölgedeki gençlerin iklim eylemi için ileri teknolojileri kullanma konusundaki yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergilemeleri için harika bir fırsat olacak. Bu girişimi, sürdürülebilir kalkınma için gelişmiş teknolojilerin potansiyelinden yararlanma misyonumuz çerçevesinde geliştirdik. Gençleri doğru araçlarla ve platformlarla destekleyerek düşük karbonlu ve dirençli bir geleceğin inşasını hızlandırabileceğimize inanıyoruz.”

Dubai'de düzenlenen COP28 etkinliğinde Samsung ve UNDP’nin gerçekleştirdiği üst düzey panelde duyurulan Hackathon, genç girişimcileri iklim teknolojileri sektörüne dahil etmeyi hedefliyor. COP28'deki oturumlarda, sektördeki gençlerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar ele alınmıştı ve teknolojinin istihdam yaratmadaki rolü ile Samsung'un çevreci ve sürdürülebilir girişimlere olan bağlılığı vurgulanmıştı.

UNDP Yönetici Yardımcısı ve Arap Devletleri Bölge Direktör Yardımcısı Marina Walter, “ACT28 Hackathonu, iklim bilincine sahip gençlerin yenilikçi fikirleri ve mükemmel teknik becerileriyle iklim değişikliğine katkıda bulunmalarını sağlayan bir geçittir. Yetenekli gençleri bir araya getirerek bölgemize ve dünyaya yenilikçi çözümler geliştirmek için dinamik bir ekosistem oluşturacak” dedi.

Genç girişimcileri beyin fırtınası yapmaya davet ediyor

Bu yılın ACT28 İklim için Yapay Zeka Hackathonu Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan’dan genç veri bilim insanlarını, yapay zeka mühendislerini ve yapay zeka araştırmacılarını iş birliği ve beyin fırtınası yapmaya davet ediyor. Hackathon kapsamında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) arasından İklim Eylemi, Sudaki Yaşam ve Karada Yaşam temaları etrafında en yeni çözümlerin geliştirilmesi desteklenecek.

UNDP ICPSD Direktörü Sahba Sobhani, "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin küresel ortak vizyonuna derinden bağlı olan kolektif misyonumuz, genç vizyonerler için elverişli bir eylem ortamı yaratmaktır. Gençlerin kapasitesini ve liderliğini geliştiren faaliyetleri destekleyerek sadece bireylere yatırım yapmıyoruz. Gezegenimizin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Katılımcılar, veri odaklı çözümler konusunda yapay zeka ve makine öğrenimi, gerçek zamanlı takip sistemleri için IoT, şeffaf iklim finansmanı için Blok Zinciri, eyleme geçirilebilir iç görüler için Veri Analitiği ve Görselleştirme, konum tabanlı uygulamalar içinse Jeo-uzamsal Teknolojiler dahil olmak üzere çeşitli gelişmiş teknolojiler kullanabilecek. Daha fazla erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlamak için mobil tabanlı yaklaşımları teşvik eden Hackathon, iklim değişikliğini ele almak ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirilmesine ilham vermek için büyük önem taşıyan dönüştürücü çözümlere odaklanacak. Mobil deneyimi güçlendiren Galaxy AI gibi yeni teknolojiler, cihaz içi ve bulut tabanlı AI çözümleri ile mobil uygulamalar, geliştiricilere yenilikçi çözümler yaratmaları için sınırsız fırsatlar sunuyor.

Tecrübeli mentorlar katılımcılara rehberlik edecek

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla genç liderlerin seslerini, hikayelerini ve yaratıcılıklarını öne çıkaran bir Samsung-UNDP ortaklığı olan Generation17'den tecrübeli mentörler katılımcılara rehberlik edip destek olacak. Katılımcıları etkili çözüm geliştirme için gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmak üzere yapay zeka, iklim değişikliği ve mobil teknolojiler üzerine atölye çalışmaları da yapılacak.

Hackathon’un en iyi 10 ekibinin çözümleri ve yenilikleri, sektör uzmanları, yatırımcılar ve politika yapıcıların da dahil olduğu daha geniş bir kitleye Demo Günü’nde sunacak. İlk üçe giren ekipler, Dubai'de düzenlenecek törende onure edilecek. Hackathon için kayıtlar 12 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılabilecek. İlgilenenler, bireysel olarak veya bir ekiple https://www.samsung.com/tr/act28hackathon/ üzerinden hackathona başvurabilir.