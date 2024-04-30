- Siyaset

Süleyman Bülbül'den atama bekleyen öğretmenlere destek

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Ankara Ulus'ta yağan doluya rağmen mülakatsız 68 bin atama için mücadele veren öğretmenlerin tek hayallerinin öğrencilerine kavuşmak olduğunu vurgulayarak, "Mülakat yerine, liyakat" çağrısında bulundu.

Süleyman Bülbül'den atama bekleyen öğretmenlere destek mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, atama bekleyen öğretmenlerin Ankara Ulus Meydanı’nda gerçekleştirdiği eyleme destek verdi. İktidara “Cumhuriyet’in 100. yılında mülakatsız 68 bin atama” talebiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara Ulus meydanını dolduran öğretmenlerin taleplerine kulak vermelerini isteyen Bülbül, “Mülakat yerine, liyakat diyoruz. Demokrasi ve özgürlüklerin Türkiye’de hukuk devletinin inşasında yer alması için mülakat kaldırılmalı, liyakat getirilmeli” dedi.

HAKLI MÜCADELELERİNDEN ASLA VAZGEÇMEDİLER

Seçim öncesi mülakatın kaldırılacağı vaadinin yerine getirilmediğini anımsatan Bülbül, şunları söyledi: “Tek hayalleri öğrencilerine kavuşmak olan Atanmayan Öğretmenlerimiz için Ulus Meydanındayız… Yağmur yağdı, dolu yağdı ama haklı mücadelelerinden asla vazgeçmediler. Onların tek bir talebi var: #MülakatsızAtama! CHP olarak, ataması yapılmayan öğretmenlerimizin bu haklı mücadelesinin daima yanındayız, yapılan bu zulmün de karşısındayız.”

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30 Nis 2024 - 02:16 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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