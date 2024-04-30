"2024 önceki yıllar gibi olmayacak!"

Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur da bu soruna dikkat çeken bir açıklama yaptı. Seçim sonrası beklenildiği üzere dövizin artışının ve yüksek enflasyonun maliyetlere yüzde 10 ile 15 arasında bir artış yüklediğine dikkat çeken Şahindur, “Buna bağlı olarak konut fiyatları yükseldi. Bu da gayrimenkul ve inşaat sektöründe daha sıkıntılı günlerin geleceğini bize şimdiden gösteriyor” dedi.



‘2024 ÖNCEKİ YILLAR GİBİ OLMAYACAK’

Aynı zamanda yatırım uzmanı olan Burçin Şahindur, “2024 yılında ev almak her ay bir önceki aya göre daha zor olacak. Kontrol altına alınamayan ve hiçbir şekilde geleceğe dair umut vermeyen yanlış ekonomik politikalar ile tetiklenen fahiş fiyat artışları yüzünden gayrimenkul sektörü büyük bir krize doğru sürükleniyor” ifadelerini kullandı.



FIRSATÇILAR DA TUZ BİBER EKİYOR

Sorunun bununla sınırlı olmadığına da dikkat çeken Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, “Yanlış yürütülen ekonomik politikaların sonucu olan piyasa enflasyonunun yanında maalesef bunu fırsat bilerek normalden daha pahalı fiyat belirleyen fırsatçıların sebep olduğu suni bir enflasyon da var” dedi. Şahindur “Eğer ilgili bakanlıklar ve gerekli denetim mekanizmaları devreye girmez ise normal enflasyon altında zaten çok zor günler geçiren gayrimenkul sektörü çok daha zor günlerle karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.



EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER ENGELLE KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin ekonomik durumunun, yatırımcıların kararlarını etkileyecek en önemli faktörlerden olduğuna dikkat çeken Burçin Şahindur, “Enflasyon, döviz kurları, faiz oranları ve işsizlik gibi göstergeler, yatırım ortamını belirleyen anahtar faktörler. Ekonomik istikrar ve güven, yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artırır ve dolayısıyla yatırımları teşvik eder. Artan kira fiyatları ve inşaat maliyetlerinin yükselmesi, gayrimenkul yatırımlarını olumsuz yönde etkiler. Bu durum, konut sahibi olma girişimlerini zorlaştıracak ve kira ödemek yerine ev sahibi olmayı tercih edenleri engelleyecek. Ancak, talep ve arz dengesine bağlı olarak, belirli bölgelerde gayrimenkul yatırımları hala çekici olabilir” diye konuştu.



YAKIN GELECEKTEKİ YATIRIM HARİTASI BELİRSİZ

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve bölgedeki jeopolitik durumların da yatırım kararlarını etkileyeceğini vurgulayan Burçin Şahindur, “Bölgedeki siyasi istikrarsızlık, güvenlik endişeleri ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler, yatırımcıların risk algısını etkiler. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, Türkiye’nin yakın gelecekteki yatırım haritasının belirsizliklerle dolu olduğunu söylemek mümkün. Ancak, ekonomik istikrarın sağlanması, yatırım teşviklerinin güçlendirilmesi ve teknolojik yeniliklerin teşviği gibi faktörler, Türkiye’nin yatırımcılar için çekici bir hedef olmaya devam etmesini sağlayabilir” değerlendirmesini yaptı.