- Siyaset

“İktidar eliyle esnaf kredi kooperatiflerine ceza”

CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit ARI, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak, 01 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren küçük esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin hesaplarında bulunan paraların çekilmesine ilişkin tepkisini hem sosyal medya hesabından dile getirdi hem de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

“İktidar eliyle esnaf kredi kooperatiflerine ceza” mask

ESNAFIMIZIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KREDİYE MUHTAÇ DURUMDADIR.
Av. Cavit ARI; Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a vermiş olduğu soru önergesinde ”Küçük esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) bünyesinde 32 bölgede 1000 kooperatif ve bu Kooperatiflerin yaklaşık 1.500.000 milyon üyesi bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar içerisinde esnafımız zor durumda ve
esnafın büyük çoğunluğu krediye muhtaç durumdadır. Verilecek olan kredi esnafın ayağa kalkabilmesi için hayati önem taşımaktadır” dedi
TÜM ESNAF KREDİ KOOPERATİFLERİN HESAPLARINDAKİ PARALAR GERİ ÇEKİLMİŞ, KOOPERATİFLERİN PARASI KALMAMIŞTIR.
Av. Cavit Arı; “Özellikle seçim dönemleri öncesinde kredilerin artırılması ile seçim süreçlerine etki etmeye çalışan, krediyi esnafa karşı baskı aracı unsusu olarak kullanan iktidar ve emrindeki Halk Bankası 01 Nisan 2024 sabahı tüm kooperatiflerin hesaplarındaki paralar geri çekilmiş olup kooperatiflerin parası kalmamıştır. Esnafımızın 5 yıllık vade tutarı 3 yıla, 1 – 6 aylık ödeme planı ise 1- 3 aya düşürülmüş, faiz oranları ise % 29 çıkarılmıştır. Seçim sonrası yaşanan bu süreç esnafımızı derinden etkilemekte ve çok büyük sıkıntıya sokmaktadır. Esnafımızı zor duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur” diyerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a vermiş olduğu soru önergesinde;
Seçim öncesi, secimi etkilemek için gönderilen paraların 01 Nisan 2024 sabahı aniden geri alınmasının sebebi nedir? Seçim yenilgisinin sebebi esnaf olarak mı görülmektedir? Diye sordu.

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30 Nis 2024 - 01:56 - Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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