Oyun tutkunları için uygun fiyatlı ekipman önerileri

Oyun ekosistemine olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Alana yeni oyuncuların dahil olmasıyla birlikte, oyuncu sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor. Özellikle başlangıç seviyesindeki oyuncular oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla daha kullanışlı olan oyuncu ekipmanlarını tercih ediyorlar. Peki bu tercihlerde nelere dikkat edilmeli? Öncelikle oyunlara uyum sağlamaya çalışan oyuncuların, ilk etapta bütçe dostu, kullanışlı ve dayanıklı ekipmanlara yönelmeleri gerekiyor. Steelseries Ülke Müdürü İlkay Tepe önerilerini oyuncularla paylaştı.

“Oyuncu ekipmanları, oyunseverlerin deneyimlerini zenginleştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Farklı seviyelerdeki oyuncular, ekipmanların sunduğu çeşitli ayrıcalıklarla rekabet seviyesini daha ileri bir noktaya taşıyor. Ekosistemde her seviyeye uygun oyuncu ekipmanları bulunuyor. Yeni başlayanlar veya ilk defa oyuncu ekipmanı satın almak isteyenler; uygun bütçeli Rival 3 ile Aerox 3 model mouseları, Apex 3 TKL model klavyeleri ve Arctis Nova 1 model kulaklıkları tercih edebilir.

Aerox 3 model mouse 59 gramlık hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Daha hızlı ve akıcı mouse hareketleri için yüzde 100 saf PTFE kaydırma kızaklarıyla oyun esnasında hızlı hareket imkânı tanıyor. Sahip olduğu AquaBarrier teknolojisi ile suya ve toza karşı dayanaklı olan model uzun süreli kullanım için iyi bir alternatif olabilir. Rival 3 model mouse ise dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım sağlıyor. Hiper dayanıklı malzemeler kullanılarak tasarlanan modelin 60 milyon tıklama garantili mekanik anahtarları bulunuyor. Ergonomik tasarımlarıyla da dikkat çeken mouse modelleri başlangıç seviyesindeki kullanıcılara daha geniş hareket imkânı tanıyor.

Yeni başlayan ve oyuncu klavyesi arayan oyunseverler, Apex 3 TKL modelini deneyebilir. Klavye, 20 milyondan fazla tuş basımına kadar, tuşlara basarken oluşan ses seviyesini en aza indiriyor. IP32 su koruması ile su dökülmelerine karşı dayanıklı olan klavye, özelleştirilmiş multimedya kontrolleriyle oyun deneyimini iyileştiriyor.

Öte yandan, oyunlarda başarı sağlamak için ses faktörü de önemli bir rol oynuyor. Bu noktada, farklı türdeki oyuncu kulaklıkları çeşitli avantajlar sağlıyor. Arctis Nova 1 kulaklıkları ilk defa oyuncu kulaklığı almak isteyenler için güzel bir opsiyon olabilir. Kulaklık, ClearCast Gen 2 gürültü engellemeli mikrofonu sayesinde arka plan seslerini azaltırken, oyuncuların daha net bir iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Ek olarak, Nova Acoustic System kaliteli bir ses seviyesi için High Fidelity sürücüleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca kulaklık üzerindeki kontrol düğmeleriyle de oyuncular için kullanışlı bir alternatif oluşturuyor.”