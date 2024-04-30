Getir, Avrupa pazarından çekildi mi?

Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye’de başlatarak, dakikalar içinde market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, orijinal iş modelini genişleterek ve farklı hizmetler sundu. GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu, GetirÇarşı, GetirAraç, Getirİş, GetirBiTaksi ve n11’i bünyesine kattı.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmetlerine devam eden şirketin kurucularından Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Getir'in İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD piyasalarından çekildiğini duyurdu.

Nazım Salur kimdir?



1986’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor. Kariyerinin bir döneminde ofis mobilyaları üretti, bir döneminde ise Amerika’da yaşayarak endüstriyel tesislerin ve fabrika üretim hatlarının satışına aracılık yapan bir şirket kurdu. 2013 yılında teknoloji alanındaki ilk girişimi BiTaksi ile taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri buluşturan Salur, Türkiye’de ilk kez taksilere kredi kartı ile ödeme seçeneğini getirdi.

“Eğer insanlara 3 dakikada taksi gönderebiliyorsak, diğer ihtiyaç ürünlerini de 10 dakikada götüremez miyiz?” sorusundan yola çıkan Nazım Salur’un teknoloji alanındaki ikinci girişimi olan Getir, Temmuz 2015'te hizmete girdi. Dünyada bir ilki Türkiye'de başlatarak 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Getir, orijinal bir iş fikri olarak tüm dünyada yeni bir pazar oluşturdu. Getir halen, bin beş yüzün üzerinde ürünü, ortalama 10 dakikada kullanıcılarının kapısına ulaştırmaya devam ediyor.