- Yaşam

1 metrelik turna balığı yakaladı

Kırklareli'deki Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör balıkçı Samet Baycan, oltasıyla yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 9 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı. Baycan’ın balığı tutma anları ise kamera tarafından kaydedildi.

1 metrelik turna balığı yakaladı
1 metrelik turna balığı yakaladı
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Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Samet Baycan, Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na olta ile balık avlamaya gitti. Baycan’ın oltasına bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Güçlükle balığı karaya çeken Baycan, o anları aksiyon kamerasıyla kaydetti. Bu yılki rekorunu kırdığını ifade eden Baycan, “Geçen seneki rekorumu kırdım. Geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avlamıştım. Bu 9 kilo ve 1 metre boyunda. Tek başıma olduğum için baya zorlu oldu balığı çıkarmak. Darısı tüm balıkçıların başına. Güzel bir aksiyon verdi” dedi.

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29 Nis 2024 - 22:44 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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