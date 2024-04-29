Yalova'da korkunç kaza

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine giden Ercan M.M.'nin kullandığı 06 BY 0006 plakalı cip, önünde seyreden Engin K. (24) idaresindeki 34 RY 4796 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savrulup bariyerleri aştıktan sonra çevredeki dinlenme tesisinin bahçesine uçtu.
Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savrulurken, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sayınberk'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ajda Sayınberk'in cansız bedeni ise Yalova Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.