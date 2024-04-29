- Yaşam

Kilolarca uyuşturucuyu Yaşa buldu

Balıkesir Edremit'te, polisin uyuşturucu satıcılarına dair bir yolcu otobüsüne gerçekleştirdiği operasyonda, narkotik köpeği 'Yaşa' ile yapılan aramada 20 kilo 407 gram bonzai ele geçirildi, Mustafa A. (65) ve İbrahim D. (60) gözaltına alındı.

Kilolarca uyuşturucuyu Yaşa buldu mask

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbaratlar sonucu Mustafa A. ve İbrahim D. isimli 2 şüphelinin bir yolcu otobüsünde olduğunu tespit etti. Yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Yaşa' ile yapılan aramada 2 uyuşturucu satıcısının yanında 2 poşet içerisinde 20 kilo 407 gram bonzai madde tespit edildi. Mustafa A. ve İbrahim D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

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29 Nis 2024 - 20:37 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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