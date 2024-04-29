Kilolarca uyuşturucuyu Yaşa buldu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbaratlar sonucu Mustafa A. ve İbrahim D. isimli 2 şüphelinin bir yolcu otobüsünde olduğunu tespit etti. Yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Yaşa' ile yapılan aramada 2 uyuşturucu satıcısının yanında 2 poşet içerisinde 20 kilo 407 gram bonzai madde tespit edildi. Mustafa A. ve İbrahim D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.