Otomobil şarampole devrildi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Başyiğit yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede Bayiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Başyiğit'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.