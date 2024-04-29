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Görüşmenin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le 2 Mayıs' günü görüşecek.

Görüşmenin tarihi belli oldu mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması planlanan görüşmenin 2 Mayıs'ta gerçekleşeceği öğrenildi. Görüşmenin nerede ve saat kaçta yapılacağına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 

​CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Bendeki bilgiye göre görüşme öğleden sonra olacak. Tam saat ve yer herhalde önümüzdeki saatlerde veya yarın kamuoyuyla paylaşılır. Yer konusunun netleşmediğini biliyorum ama Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP çizgisi ve toplumdaki hassasiyetleri dikkate alarak, yer konusundaki tercihlerini ve önceliklerini kamuoyuyla paylaştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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29 Nis 2024 - 19:38 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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