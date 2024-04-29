Bakan Göktaş Devriamber sergisini gezdi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın, babasını kaybeden kız çocuklarına atfen hazırladığı 'Devriamber' sergisi, Cumhuriyet Müzesi'nde geçen perşembe günü açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sergiyi ziyaret etti. Eserleri inceleyen Bakan Göktaş, "Burası Hande Fırat'ın kendi yaşam hikayesini aktardığı ve aynı zamanda pek çok kız çocuğuna da ilham olabilecek bir sergi. Aile bağları, köklü bağlar. Bunları da eline alan bir sergi. Aynı zamanda ebeveyn kaybı yaşamış, kız çocuklarının ve kadınların da hikayesini ele alıyor. Bazı sanat eserlerinde insanların hikayesi vardır. Buranın da hikayesi aslında çok ilginç, çok derin ama aynı zamanda çok etkili ve belirleyici" dedi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hem kız çocuklarının hayatın her alanında aktifleşmesi, bir rol alması için önemli çalışmalar yaptıklarını b belirterek, "Bu minvalde de aslında bizim için bu sergi çok kıymetli. Çünkü bir kız çocuğunun, bir kadının da hikayesini anlatıyor. Ebeveyn kaybı yaşamış insanlarımızın yas sürecini ve akabinde kökleşme ve aile bağlarının ne kadar farklı yaşandığını da anlatıyor. Diğer yandan biz bakanlık olarak kız çocuklarımızı güçlendirme, kuvvetlendirme hayatın her alanında aktifleştirme, diğer yandan da onları farklı yönlerde de hayata tutunmaya ve güçlendirmeye yönelik projelerimiz var" dedi.

Bakan Göktaş’a teşekkür eden Hande Fırat ise "Gerçekten kız çocukları için ne gerekiyorsa ben de dahil hep beraber yapmak zorundayız. Çünkü bazen dayanacak çınarları olmayan kız çocukları dayanacak bir şey bulamıyorlar; ama dayanıp çok güçlü olabileceklerini de görmeleri gerekiyor. Umarım hep beraber kız çocuklarının hep yanında oluruz" ifadelerini kullandı.