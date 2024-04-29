DEM Parti'den istif etti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar, partilerinden istifa etti. İstifalarını düzenledikleri toplantı ile duyuran Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, "Bu seçim, belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

'Görevime bağımsız olarak devam edeceğim'

Seçimden sonraki süreçte belediyenin dışarıdan yönetilmesine yönelik baskılara maruz kaldıklarını öne süren Begit, "Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Parti'den 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" diye konuştu.