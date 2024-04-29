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Tehdit mesajı bırakan şüpheliler yakalandı

Antalya'da, özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, 115 bin euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdı ve içerisinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tehdit mesajı bırakan şüpheliler yakalandı
Tehdit mesajı bırakan şüpheliler yakalandı
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Özel bir banka şubesinin adı açıklanmayan müdürü, otomobilinin üzerine tehdit mesajı ve zarf içinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldığı için polise şikayetçi oldu. Banka müdürü, 115 bin euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdını ve zarfı polislere teslim etti. Şikayet sonrası çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve başında motosiklet kaskı bulunan bisikletlinin C.E.T. olduğunu, şüpheliyi H.M.S. ve T.K.'nin azmettirdiğini belirledi. Yakalanan 3 şüpheli, yağma suçuna teşebbüsten adliyeye sevk edildi.

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29 Nis 2024 - 18:44 DHA Antalya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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