Afganistan seferlerine yeniden başlıyor

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs tarihiyle Afganistan’ın başkenti Kabil’e yeniden seferlere başlayacak olan havayolu şirketi, İstanbul-Kabil seferlerini haftada 4 gün icra edecek. Uçuşlar Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede yönetim değişim sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları, diğer havayolu şirketleri gibi 2021 yılında Kabil uçuşlarını askıya almıştı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,