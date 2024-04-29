- Ekonomi

Afganistan seferlerine yeniden başlıyor

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrasında, 2021'de Afganistan uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları 3 yıl sonra, ülkeye uçuşlara yeniden başlıyor.

Afganistan seferlerine yeniden başlıyor mask

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs tarihiyle Afganistan’ın başkenti Kabil’e yeniden seferlere başlayacak olan havayolu şirketi, İstanbul-Kabil seferlerini haftada 4 gün icra edecek. Uçuşlar Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede yönetim değişim sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları, diğer havayolu şirketleri gibi 2021 yılında Kabil uçuşlarını askıya almıştı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

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29 Nis 2024 - 17:38 DHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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