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TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da gerçekleştirilen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı 3'üncü olarak tamamlayan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.

TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti mask
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Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda Tayvan temsilcisini yenerek bronz madalya kazanan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okul sporlarında elde edilen dünya 3'üncülüğü, ülke olarak uluslararası alanda yakaladığımız istikrarlı başarımızın devamı için önemlidir. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kadınlarda mücadele eden ve organizasyonu 5'inci sırada tamamlayan Acıbadem Bilim Doğa Lisesi’ni de tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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29 Nis 2024 - 17:36 DHA Ankara- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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