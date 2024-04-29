TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda Tayvan temsilcisini yenerek bronz madalya kazanan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okul sporlarında elde edilen dünya 3'üncülüğü, ülke olarak uluslararası alanda yakaladığımız istikrarlı başarımızın devamı için önemlidir. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kadınlarda mücadele eden ve organizasyonu 5'inci sırada tamamlayan Acıbadem Bilim Doğa Lisesi’ni de tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.