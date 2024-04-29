- Yaşam

Batman’da silahlı kavga

Batman’da, iki grup arasında alacak meselesi dolayısıyla çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi

Batman’da silahlı kavga mask
Batman’da silahlı kavga
Batman’da silahlı kavga
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Olay, öğle saatlerinde Merkez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada S.F.A. (24), N.V. (24), İ.K., S.F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede park halindeki bazı araçlar da tabancalardan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hasar aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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29 Nis 2024 - 17:13 DHA Batman- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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