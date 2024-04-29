İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı istifa etti

İskoçya'nın Birinci Bakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yusuf, halefinin seçilmesine kadar görevde kalacağını açıkladı.

Hamza Yusuf Edinburgh’da düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini ifade ederek, “Hafta sonunu, liderliğimdeki hükümet ve ülke için en iyinin ne olduğunu düşünerek geçirdikten sonra, siyasi bölünmenin ötesindeki ilişkilerimizi onarmanın ancak başka birinin hükümette olmasıyla yapılabileceği sonucuna vardım. Parti Liderliği görevinden ayrılmayı planlıyorum. Halefim seçilene kadar Birinci Bakan olarak görevime devam edeceğim, özellikle de Parlamentonun önümüzdeki gün ve haftalarda inanılmaz derecede önemli bazı yasaları tartışacağı göz önüne alındığında. Sevdiğim, ailemi yetiştirdiğim ve evim diyebileceğim tek ülkenin Birinci Bakanı olmanın ne kadar büyük bir onur olduğunu size anlatamam. Yaklaşık 12 yıl boyunca çeşitli görevlerde hükümette hizmet etme onuruna sahip oldum. Başbakan olarak görev süremin sona ermesine üzülsem de bu kadar az kişinin sahip olduğu, ülkemi yönetme fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım ve mutluyum" dedi.