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Başkan Veli Şahin'den ilk nikah

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, göreve başlamasının ardından Belediye Başkanı ünvanıyla ilk nikâhını kıyıp ailelerin mutluluğuna ortak oldu. 

Başkan Veli Şahin'den ilk nikah mask
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin başkan seçildikten sonra ilk nikahını bugün kıydı.Başkan Şahin, Mamak Belediyesi Nikâh Salonu’nda Hüsne-Yağmur Orman çiftinin nikâh merasimine katılarak, genç çiftin nikâhını kıydı. Orman çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Şahin, “Belediye Başkanı olarak ilk nikâhımı kıydım. İnanıyorum ki; önce birbirinizi sevdiniz. Eşlerin birbirini sevmesi çok önemli. Birbirinizin ailesini de sevin, saygılı olun. İnşallah ülkemize memleketimize hayırlı evlatlar verirsiniz. Bu evliliğin başta sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, nikâh töreninin ardından evlilik cüzdanını çifte vererek “Gelenektir her zaman evlenme cüzdanı geline verilir ancak hayat ortaktır. İkisi bir tutsun ki cüzdanı, birbirinden kopmasınlar.” temennisinde bulundu.

Başkan Veli Şahin'den ilk nikah

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29 Nis 2024 - 15:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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