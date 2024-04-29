Metruk binada üzerine duvar yıkıldı

Erzurum Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 2'nci Tamirhane Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında olan ve boşaltılan metruk eve giren Ali Demir, yakacak malzeme toplamak istedi. Taşların arasındaki bir tahtayı çıkarmak isterken Demir'in üzerine, binanın duvarı yıkıldı. Vücudunun yarısı, yıkılan duvarın enkazında kalan Demir'in çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Binaya giren komşuları, Demir'i bulunduğu yerden çıkardı.
İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ambulansa alınan Demir, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Eşinin yakacak toplamak için metruk binaya girdiğini söyleyen Mahi Demir (69), "Eşim bana taşların altında tahta gördüğünü, onu çıkarmaya çalışacağını söyleyerek gitti. Biraz sonra üstüne taşların düştüğü haberi geldi" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.