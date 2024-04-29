CHP lideri Özgür Özel, Bakan Yerlikaya ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmaması kararının yeniden değerlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP'li Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesinde, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda yapılmasının sembolik önemde olduğunu belirtti. Görüşmenin devamında Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu ve gerekirse CHP üyelerinin de görev yapabileceğini aktardı.