"Hocalarımız en parlak öğrencilerini yetiştirecekler

İBN Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi temel atma töreni Başakşehir'de yapıldı. Törende konuşma yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, "Burada konaklayacak araştırmacılarımız, hocalarımız hem Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştirecekler hem de sosyal bilimlere büyük katkılar yapacaklar" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından yapılan Ramazan Bülbül Misafirhanesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan yaptı. Temel atma töreninden önce dualar edilerek kurban kesildi.

"ÜNİVERSİTEMİZ İDEAL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIĞI ZAMAN 500’ÜN ÜZERİNDE AKADEMİSYENİ OLACAK"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitesi olarak kalıcı güçlü temeller üzerinde bir altyapı inşası çalışmamıza devam ediyoruz. Çünkü biz Türkiye’deki diğer bütün vakıf üniversitelerine nazaran çok daha farklı çok daha iddialı bir başlangıç yapmış üniversiteyiz. Kurulduğumuzdan bu yana bu üniversite öğrenciden aldığı ücretle geçinen ve geleceğe yürüyecek bir üniversite olmayacak şiarıyla başladık. Çünkü biliyoruz ki dünyanın en iyi üniversiteleri de öğrenci parasıyla geldikleri yerlere gelmiş üniversiteler değil. Kamu kaynağı kullanacaksınız ya da vakıf modeliyle yükseleceksiniz. Biz üniversitemizi bu vakıf modeli üzerinde inşa etmeye çalışıyoruz mütevelli heyet başkanımızın önderliğinde. Bu kalıcı yatırımlarımız üniversitemize gelir sağlıyor. Üniversitemizde yaptığımız çatı güneş enerjisi sistemiyle harcadığımız enerjiyi karşılamış oluyoruz. Bugün yapacağımız temelini atacağımız eserde de hem yurtdışı hem yurtiçi araştırmacıların, akademisyenlerin dayalı döşeli konaklamalarını çözmüş olacağız. Böylelikle aslında kendini bir yandan çeviren, bir yandan akademisyenlerimizin üniversitemizi tercihini kolaylaştıran bir katma değer. 57 ünite gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Üniversitemiz ideal büyüklüğe ulaştığı zaman 500’ün üzerinde akademisyeni olacak. Bunların yaklaşık yüzde 10’u demek ki burada konaklayabilecek. Üniversitemize çok yakın mesafede aslında buradan bizim üniversitemize yürümek herhalde 45 dakika sürer. Yani sabah yürüyüşünüzü yapmak istiyorsanız buradan üniversiteye kadar yürüyebilirsiniz, bu kadar yakın. Bir de üniversitemizin ring seferleri var bölgede onların da geçtiği bir yer. İnşallah burada konaklayacak araştırmacılarımız, hocalarımız hem Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştirecekler hem de sosyal bilimlere büyük katkılar yapacaklar. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle" diye konuştu.