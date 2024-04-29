Konyaspor ayrılığı açıkladı!

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi..