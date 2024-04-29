Taksim'de 1 Mayıs hazırlıkları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada ‘Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir’ dedi. Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.