Taksim'de 1 Mayıs hazırlıkları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada ‘Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir’ dedi. Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.