"Taksim Meydanı, 1 Mayıs için uygun değildir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yıl, 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de 'Taksim'de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Ayrıca görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 sosyal medya hesabından, 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyor. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri ile ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanmaya başlandığını ve 2009 yılında da resmi tatil ilan edildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, emek bizim inancımızda ve kültürümüzde, müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Bu anlayışla, ekmeğini alnının teri ve gözünün nuruyla kazanan, ülkemizin gücüne güç katan, kamu ve özel sektörümüzdeki işçi kardeşlerimin, tüm emekçilerin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşü, demokratik bir haktır. Bu hak, Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak burada çok önemli bir hassasiyet var. O da demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34'üncü maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir" ifadelerini kullandı.

'EYLEM VE PROPAGANDA SAHASI HALİNE GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle, şimdiye dek 55 ilde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul'la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul, medeniyetimizin baş tacı. Dünyanın 15'inci büyük metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, Valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl, 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular, hem de 'Taksim'de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 sosyal medya hesabından, 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyor. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki, sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA 42 BİN 434 POLİSİMİZ GÖREV YAPACAKTIR'

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla, İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokakların trafiğe kapatılacağını aktaran Bakan Yerlikaya, geniş tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, "İl genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. Ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunulabilecektir. Göreve başladığımız ilk gün de ifade ettiğimiz gibi bizim temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılmasından ödün vermedik, vermeyeceğiz. Emek çok kutsal bir kavram. Yürekten ifade ediyorum ki, emek olmasaydı, Türkiye olmazdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi; 'Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.' Evet, Yüreği kocaman işçilerimiz, Sağduyu sahibi, çalışkan emekçilerimiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin harcında, onların kutsal alın terleri vardır" dedi.