Isparta'da trafik polisi şehit oldu

Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verilecek. Evli, 2'si kız 3 çocuk babası Yonuz Turan'ın anne ve babasının Sandıklı'da ikamet ettiği, 4 çocuklu ailenin 3'üncü çocuğu olduğu öğrenildi. Diğer yandan Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yonuz Turan 29.04.2024 günü saat 07.20 civarında Isparta-Eğirdir kara yolunda trafik uygulaması sırasında yolda seyreden bir aracın çarpması neticesinde şehit olmuştur. Afyonkarahisar Sandıklı nüfusuna kayıtlı olan şehidimizin naaşı 30 Nisan 2024 Salı günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından sevk edileceği Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi Alacami köyünde defnedilecektir. Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" denildi.