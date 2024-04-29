Diyarbakır'da annesini vurdu

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Yaralanan B.D. özel bir hastaneye götürülürken, S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulurken, S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.'nin dayısı Vedat G. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen tutuklanırken, B.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.