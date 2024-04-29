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Diyarbakır'da annesini vurdu

Diyarbakır'da bir otomobilde gördüğü annesi B.D.'yi (35) tabanca ile vurarak yaralayan S.D. (17) ile olay ile bağlantısı tespit edilen dayı Vedat G. (29), tutuklandı.

Diyarbakır'da annesini vurdu mask
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Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Yaralanan B.D. özel bir hastaneye götürülürken, S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulurken, S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.'nin dayısı Vedat G. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen tutuklanırken, B.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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29 Nis 2024 - 13:06 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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