Diyarbakır'da annesini vurdu

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Yaralanan B.D. özel bir hastaneye götürülürken, S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulurken, S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.'nin dayısı Vedat G. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen tutuklanırken, B.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.