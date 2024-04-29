Uyku Bozuklukları Merkezi’ne talep yoğun

84 farklı uyku bozukluğunun tespitine yönelik çalışma yapılan merkezde en sık karşılaşılan problemler; gece uykuda nefes durması, horlama, gündüz aşırı uyku hali ve uykuda solunum bozukluğu oldu. 800 hastada gece uykuda nefes durması tespit edildi.

Uyku Bozuklukları Merkezi’ne 2023 yılında 2 bin 500 kişi uyku problemleri nedeniyle başvuruda bulundu. Bunlardan 3'te 1’i 'ağır hasta' kategorisinde değerlendirilerek, tedaviye başlandı. Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Fırat, uyku aknesinin kaynaklandığı sebebin çok fazla olduğunu belirterek, "Erkekte özellikle 40 yaş üzerinde, kadınlarda ise menopozdan sonra daha sık görülüyor. Ama genç yaştaki hastalarımız da var. Burada kilonun çok büyük etkisi var. Kilosu fazla olan kişilerde bu hastalığın görülme sıklığı çok daha fazla. Bu hastaların gece boyunca 100-200-500 kere yani çok sayıda nefesi duruyor horlamayla birlikte. Nefes durması sonucunda da oksijenleri düşüyor. Bütün gece boyunca organlarına oksijen az gidiyor. Ve sık sık uyanmalarından dolayı derin uykuya geçemiyorlar ve bu kişiler sabahları tamamen dayak yemiş gibi yorgun argın kalkıyorlar. Tedavi yöntemlerinde önce bir uyku testi yapıp tanı koymamız gerekiyor. Bu tanı sonucuna göre de hastalığın ağırlığını belirliyoruz. Bu ağırlığa göre de hastayı ameliyata gönderebiliyoruz veya ‘ağız içi aparat’ dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Daha ağır hastalarımıza ise ‘pap tedavisi’ dediğimiz, halk arasında ‘maske tedavisi’ denilen cihaz tedavi yöntemini öneriyoruz. Ve bunları geceleri uykularında kullanıyorlar" diye konuştu.

'3'TE BİRİ AĞIR'

Prof. Dr. Fırat, 2023 yılında 2 bin 500 hastanın tedavi gördüğünü söyleyerek, "Bunların 3'te biri ağır çıktı. Yani 800 hastamızın gece uykuda nefeslerinin durma sayıları çok çıktı. Biz saatte bir indekse bakarak söyleriz bunu. Eğer saatte, nefes durma sayısı 30’un üzerindeyse ve 6-7 saatlik bir periyotta 200-300-400 kere durmuşsa 'ileri derece şiddetli uyku apnesi hastası' diyoruz. Bunun altındaki rakamlar orta ve hafif gruba giriyor. Kalan 1600 kişinin yarısında ise yan, 800'ünde hafif ve orta şiddetli hastalık çıktı. Bunların da öncelikle anatomik bir bozuklukları varsa KBB bölümünde ameliyata yönlendirdik veya 'ağız içi aparat' dediğimiz diş hekimlerinin yaptığı bir aparat var, onla tedaviye yönlendirdik. Kalan 'normal sınırda' dediğimiz hastaları ise 3’te bir gruba alarak taburcu ettik. Eğer ağır hastalarda akşamları yatarken pap cihazı kullanılırsa yüzde 100 çözüm alıyoruz düzenli kullanımda" ifadelerini kullandı.