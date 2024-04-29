Tahir Elçi davasında sanıkların beraati istendi

Diyarbakır Barosu'nun eski Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te öldürülmesiyle ilgili davanın savcısının, sanıkların beraatini önerdiği bildirildi.
Amed Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medya platformu X hesabından, "Tahir Elçi'nin birçok kamera önünde katledildiği olayda, 8 yıl sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanıkların beraatine ilişkin görüş bildirdiği belirtildi. O karanlık günün bir gün mutlaka aydınlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Elçi cinayeti davası, 12 Haziran'da Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, tutuksuz yargılanan polisler Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçlaması yöneltiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.