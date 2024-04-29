Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 15.30'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 15.30'da bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşme, Sayın Bahçeli'nin konutunda olacaktır" denildi.